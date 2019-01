Eiropas valstis radušas jaunu veidu, kā apiet ar Irānu saistītās ASV sankcijas

Tādējādi Eiropas valstis cenšas glābt Irānas kodolvienošanos, no kuras vienpusēji pērn izstājās ASV. Irānas, ASV, Krievijas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Ķīnas 2015. gadā noslēgtā vienošanās paredz vairākus Teherānas soļus, ar kuriem ierobežot kodolprogrammu. ASV prezidents Donalds Tramps savu lēmumu izstāties no vienošanās skaidroja ar to, ka līgums nav nesis mieru Tuvajos Austrumos un Irāna “tāpat esot turpinājusi attīstīt kodolieročus”.