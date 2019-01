Edu Šīranu Rīgā iesildīs Džeimss Bejs un Sāra Lāšone

Britu dziesminieks Džeimss Maikls Bejs atpazīstamību iemantoja jau ar pirmo singlu "Hold Back the River", kas klajā nāca vēl pirms debijas albuma “Chaos and the Calm” (2015). Enerģiskā folkroka kompozīcija ieguva 3x platīna statusu Austrālijā, dubultu platīnu Lielbritānijā, Itālijā un Nīderlandē, platīnu Jaunzēlandē un zeltu ASV, Kanādā, Austrijā un Vācijā. Savukārt albums, kurā bez jau pieminētās "Hold Back the River" iekļautas šādas tagad labi zināmas kompozīcijas - "Let It Go", "Scars", "If You Ever Want To Be In Love" un "Best Fake Smile" -, ieguva 1. vietu Lielbritānijā, Īrijā, Šveicē un pat ASV foklmūzikas topā.