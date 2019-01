Populārā dūla Katrīna Puriņa-Liberte pārsteidz ar neierastu izskatu

NEW ME.👸🏽 Pateikšu noslēpumu. Man ir ļoti īpašas attiecības ar savām matu krāsām, pēc tām var pateikt visus procesus, kas manī notiek)) Tumšos matus es parasti krāsoju, kad nonāku vislīdzsvarotākajā un mierīgākajā savas esības stāvoklī. Kad man negribas nevienam neko pierādīt, negribas cīnīties un nemitīgi patikt, kā vienīgi būt sarunā un līdzgaitā pašai ar sevi, pierādīt gribas- bet pašai sev, nevis citiem. Manī ir harmonija. Es esmu es pati. Tāda mierīga un ļoti stipra. Brūnie mati manā dzīvē vienmēr simbolizēs uzvaru pār skumjām, pār grūtiem dzīves posmiem. Es esmu ļoti kontrastains cilvēks. Zinu, ka daudziem (lasīt: vīram)) ar to nav viegli. Bet tādēļ jau es te esmu- lai atrastu to līdzsvaru un mācītos būt. Pavasarī, uz maiju, gan jau, ka atkal būšu blonda, zināmu notikumu dēļ, bet kazi...šobrīd jūtos tieši šādi un man tas patīk!

