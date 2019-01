AT par 40 000 eiro samazinājusi izmaksājamo kompensāciju vīrietim, kurš avārijā uz Čaka ielas zaudēja ģimeni

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments šodien no 100 000 eiro līdz 60 000 eiro samazināja kompensāciju, kas izmaksājama par labu Ansim Priedem, kurš 2014.gadā Rīgā, Aleksandra Čaka ielā, avārijā zaudēja ģimeni - sievu un meitu, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.