Pērn latviešu valodas kursu beiguši 60 patvēruma meklētāji, bet kursu par Latviju - vēl 77

Projektā latviešu valodas kursu apmeklējusi 71 persona, no tām 60 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Vidēji vienā grupā apmācības apmeklēja 14 personas no sešām dažādām valstīm. Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 22 valstīm, tostarp 17 no Krievijas, 13 no Irākas, septiņas no Eritrejas, sešas no Ēģiptes, četras no Gruzijas, pa trim no Azerbaidžānas, Turcijas un Bangladešas, divas no Afganistānas, kā arī pa vienai personai no Baltkrievijas, Gazas, Izraēlas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Kongo, Lībijas, Nigērijas, Pakistānas, Sīrijas, Sudānas un Ukrainas.