Vai Latvijas pilsonis var reāli ietekmēt to, kas notiek valstī?

Sākotnējā redakcijā atbalstīto inicatīvu skaits ir neliels. Lielākoties tie ir priekšlikumi ar izvēli starp diviem variantiem. Viens no šādiem piemēriem ir nesen atbalstītais priekšlikums par atklātām Valsts prezidenta vēlēšanām.

No visām portālā publicētajām iniciatīvām Saeimā vai pašvaldībās nonāk tikai neliela daļa. Ne visi priekšlikumi spēj savākt nepieciešamo parakstu skaitu. Taču, no iesniegtajiem atbalsta vairāk nekā pusi priekšlikumu. Lielākā daļa no tiem, kā atzīmē Didzis Meļķis, esot kompromisa variants.