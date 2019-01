Rīgas domei vēl nav secinājumu par sāls nekaisīšanas uz ielām metodes efektivitāti

Kā pastāstīja departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola, pēdējās divas dienas laika apstākļi nav sevišķi mainījušies, tādēļ secinājumus par ielu stāvokli un to drošību vēl nav iespējams noteikt. "Šajās dienās nav bijis atkusnis, kā arī nav palielinājusies sniega sega, tādēļ ceļu stāvoklis pagaidām ir nemainīgs," skaidroja pārstāve.

Vienlaikus viņa norādīja, ka sūdzības no cilvēkiem par situāciju uz šīm ielām departaments saņēmis nav. Bažas paudusi vien viena iedzīvotāja, kura bijusi norūpējusies par to, ka sniega šķūrētāji uz Kuldīgas ielas varētu sabojāt arī ceļa malā augošos kokus.

Kā ziņots, no 31.janvāra eksperimentālā kārtā sešās Rīgas maģistrālajās ielās netiek veikta brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem, bet tās tikai attīrīs no sniega.

Eksperiments tiks veikts Grostonas ielā no Skanstes virsotnēm līdz Mālpils ielai, Krāsotāju ielā, Aizsaules ielā, Kuldīgas ielā no Vīlipa ielas līdz Slokas ielai, Bukaišu ielā, Ropažu ielā no Brīvības līdz Džutas ielai.