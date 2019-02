Kurucam mazliet pietrūkst līdz "double-double" zaudējumā pret Bertāna "Spurs"

Lai arī "Spurs" šajā spēlē guva uzvaru, visproduktīvāko sniegumu no abiem latviešiem nodemonstrēja Kurucs, kurš, dodoties "Nets" starta sastāvā, laukumā pavadītajās 27 minūtēs izcēlās ar deviņiem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Viņš grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem", kamēr visi trīs trīspunktnieki lidoja grozam secen.