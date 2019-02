Latvijas Nacionālais teātris sāk savu simtgades mēnesi

Visas 100. sezonas garumā gan teātra lielajā, gan mazajās zālēs visi jauniestudējumi ir latviešu autoru darbi – sākot ar grandiozajiem Raiņa “Pūt, vējiņiem” sezonas atklāšanā Elmāra Seņkova režijā, kas pirmizrādes brīdī kļūst par sezonas “grāvēju”, gan visos tālākajos darbos – H.Gulbja “Cīrulīšos”, kas veltīti latviešu viensētām un to saimniecēm, ko iestudēja Edmunds Freibergs, Z.fon Fēgezaka “Baltiešu gredzenā” (rež. Viesturs Kairišs), kas ļauj ieskatīties vēl kādā mūsu zemes mazzināmā lappusē, ko esam aizmirsuši, – vācbaltiešu kultūrā un liktenī. Savukārt jau pēc teātra jubilejas pirmizrāde būs režisora Valtera Sīļa un dramaturga Jāņa Baloža skatuves versijai “Zem diviem karogiem” par 80. gadiem un grupu “Jumprava”, kurā skanēs grupas populārākās dziesmas.

Latvijas Nacionālā teātra februāra repertuārā ir īpaši izcelti desmit izrāžu nosaukumus – tā ir teātra “Jubilejas izlase”, jeb desmit atšķirīgas izrādes, ko veidojuši dažādi režisori un kas katra ir ar kaut ko īpaša tieši teātra jubilejas kontekstā. Sākot ar “Salomi” vēl janvāra pēdējās dienās un beidzot ar jau pieminētajiem “Pūt, vējiņiem” marta sākumā. Pa vidu – viens no mūsu lielākiem pēdējo gadu notikumiem - “Latgola.lv”, kas spēja 150 reizes sapulcēt pilnu teātra lielo zāli. Pirms katras no šīm izrādēm skatītājus uzrunās attiecīgās izrādes režisors vai kāds no teātra vadības.