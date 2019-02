Dāvis Sīmanis sāk jaunu filmu

Filmas scenārija pamatā izmantoti 1913. gada vēsturiskie notikumi Eiropā – no politiskām kolīzijām līdz pat romantisku attiecību līkločiem. Par filmas galvenā varoņa prototipu ņemts leģendārais latviešu anarhists Pēteris Mālderis, saukts arī par Peter the Painter, kura mītiskajā personībā savijušās

Filmai "Gads pirms kara" pirmās epizodes uzņemtas Pļaviņās un Rīgā: pie Pļaviņām filmētas ainas ar sniega laukiem, savukārt pilsētā tapuši kadri, kuros galvenais varonis slēpjas no žandarmiem, uzduras boļševikiem un bēru procesijai, kā arī iekuļas citos piedzīvojumos. Nedēļas nogalē filmēšana turpināsies Talsos, Jaunjelgavā un Aizkrauklē.

Filma "Gads pirms kara" ir triju valstu kopražojums — ar Studiju Lokomotīve spēkus apvieno Studio Uljana KIM no Lietuvas un Produkce Radim Prochazka no Čehijas. Lietuvas pusē radošajai komandai līdzdarbosies filmas galvenais gaismu mākslinieks, skaņu režisors un komponists, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova (Anna Rydnova). Filma saņēmusi Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.