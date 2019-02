Biseksuāls super pavedējs uz Leļļu teātra skatuves

Lai arī mūsdienās Kazanova ir pazīstams kā izsmalcināts mākslinieks sieviešu pavedināšanā, viņa aizraušanās ar to vien neaprobežojās. uzskata, ka Kazanova bija karavīrs, vijolnieks, burvis un pat bibliotekāru. Starp citu, kādā no Džeimsa Bonda filmām, viņš pat pamanījās izmēģināt laimi, strādājot par slepeno spiegu.

Viena no leģendām vēsta, ka Kazanova dienas laikā spēja notiesāt līdz pat 60 austerēm. Turklāt austeres līdzinās sieviešu dzimumorgāniem, un, vēl jo vairāk, Kazanova zināja, ka austeres palīdz uzlabot vīrieša seksualitāti.

Vēl viens stāsts vēsta, ka slavenais itālis lietoja citrona mizas, lai pasargātu sevi no nevēlamiem pēcnācējiem. Zinātnieki pat pieļauj, ka Kazanova to darīja vēl arī citā nolūkā. Citronu sulā esošās skābes spēj neitralizēt spermu un pat ļauj izvairīties no dažām kaitēm. Diemžēl lieliskās citrona īpašības Kazanova atklāja savas dzīves otrajā pusē, kad jau bija izslimojis vairākas nepatīkamas veneriskās slimības.