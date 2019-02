LFF piedāvā pārņemt Virslīgas organizatoriskos jautājumus

"Mūsu sarunās neesam panākuši cerēto risinājumu situācijai, kurā no LFF tiek prasīti ievērojami līdzekļi Virslīgas – pēc savas būtības – mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Jau vairākkārt esam pauduši, ka LFF nav gatava uzturēt šo Virslīgas segmentu, jo uzskatām, ka tas ir klajā pretrunā ar biedrības izveidošanas stūrakmeni. Tā ir organizācija, kurai līdz šim esam deleģējuši tiesības strādāt ar čempionāta komerciālo pusi, un šādu prasību virzīšana attiecībā pret LFF apliecina, ka Virslīga ar šo savu primāro uzdevumu pašlaik netiek galā. Vienlaicīgi tas jau var apdraudēt arī citu čempionāta pamatfunkciju veiksmīgu izpildi no finanšu plānošanas un līgas attīstības skatupunktiem," skaidro LFF prezidents Kaspars Gorkšs. "Mēs apzināmies, ka finansējuma piesaiste tik nozīmīga turnīra attīstībai ir sarežģīts process, tāpēc paužam gatavību iesaistīties, nākot talkā ar risinājumu meklēšanu Virslīgas čempionāta organizēšanā. Esam gatavi diskutēt un izskatīt dažādus risinājumus finansējuma piesaistei, lai čempionāts turpinātu augt un nodrošinātu kā klubiem, tā līdzjutējiem pēc iespējas komfortablāku vidi."

Vienlaicīgi LFF vērš uzmanību uz iepriekš publiskajā telpā nekorekti pasniegtu informāciju par noteikumiem un kārtību, kā tiek segti Virslīgas čempionāta spēļu tiesnešu nodrošinājuma izdevumi. Iepriekš biedrība Latvijas Futbola Virslīga publiski spekulējusi ar izteikumu, ka šis segments ir jāfinansē LFF, šādi pamatojot ievērojamo finansiālo prasību kāpumu attiecībā pret LFF. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar starptautisko organizāciju noteikumiem federācijai ir jābūt tikai ar tiesāšanu saistīto izdevumu administrētājam, nevis šā segmenta finansētājam. Starptautiskie noteikumi aizliedz maksājumus par tiesāšanas segmenta nodrošinājumu veikt trešajām pusēm, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta, un nenosaka, kam ir jābūt šā segmenta finansētājam. Katrā no Virslīgas čempionāta sezonām, kas norisinājusies LFF un biedrības Latvijas Futbola Virslīgas darbībā, šie noteikumi ir ievēroti, Virslīgas pusei šo segmentu finansējot un nododot līdzekļus LFF rīcībā, savukārt LFF veicot visu saistīto maksājumu izpildi.