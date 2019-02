Brīvdienu horoskops: kas tevi gaida un no kā jāuzmanās

AUNS Neskrien ar pieri sienā, centies būt apdomīgāks un nedaudz savaldīgāks attiecībās ar tuviniekiem. Zvaigznes šodien iesaka laiku pavadīt mājās, nedaudz atpūtināt nervus no nemitīgās steigas.

ŪDENSVĪRS Visticamāk, saskarsies ar pārmaiņām mīlas frontē. Rēķinies, ka brīžiem kaislības var sist augstu vilni. Centies vairāk ieklausīties saprāta balsī, atturēties no mirkļa impulsiem.

AUNS Attiecības ar otro pusīti būs atkarīgas no tā, vai spēsi sabalansēt savas un partnera vēlmes. Ja kļūsi egoistisks, no strīdiem būs grūti izvairīties. Šodien vēlams atturēties no grādīgajiem dzērieniem.