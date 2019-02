Eksperti: pieaugušie internetā bieži vien pieļauj tās pašas kļūdas, kuras bērni

Mūsdienās sociālajos medijos tiek publicēta ļoti daudzveidīga informācija. Arī privāta. Tāpēc ir ieteicams ierobežot tās pieejamību citiem, izmantojot privātuma iestatījumus. Piemēram, “Facebook” un “Instagram” piedāvā iespēju bloķēt ziņas, kas saņemtas no svešiniekiem, kā arī ierobežot piekļuvi informācijai par publicētajiem ierakstiem, darbavietu, skolu, attiecību statusu, dzīvesvietu u.tml. Ja sociālo mediju profils netiek aizsargāts, citi var izmantot šo informāciju, lai, piemēram, izveidotu viltus profilus un autorizētos dažādās nelegālās interneta vietnēs.

Pirms publicēt internetā fotogrāfiju, video, komentāru, viedokli par kādu tēmu u.tml. vienmēr jāpatur prātā, ka šī informācija tur paliks uz visiem laikiem – arī tad, ja tu to izdzēsīsi konkrētajā interneta vietnē. Tu nekad nevari būt drošs, ka kāds to nebūs nokopējis un saglabājis vai pārsūtījis tālāk. Savukārt, lai pasargātu savu publicēto saturu no nelabvēlīgas izmantošanas, sociālie mediji, piemēram, “Facebook” piedāvā bloķēt atzīmēšanas iespēju (“tagging”) citu ievietotās fotogrāfijās vai liegt iespēju citiem komentēt tavus ierakstus un fotogrāfijas. Problēmu gadījumā par citu lietotāju rīcību un viņu publicēto saturu var ziņot sociālo mediju lietotāju atbalsta komandai vai Latvijas Drošāka interneta centram – drossinternets.lv.