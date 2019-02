Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu gandrīz visā Latvijā

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Ainažu šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī uz Rīgas apvedceļiem visa maršruta garumā.

Tāpat sniegs un apledojums apgrūtina satiksmi Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Nīcgales līdz Daugavpilij, uz Bauskas šosejas, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas posmā Rīga - Apšupes krustojums un Annenieki - Saldus, Ventspils šosejas posmā Rīga- Kūdra un Usma - Ventspils, Rēzeknes šosejas posmā no Ludzas līdz Terehovai, uz Grebņeva-Medumi šosejas un uz Daugavpils apvedceļa, kā arī ceļa Madona - Gulbene.