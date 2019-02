Neparedzētiem gadījumiem 2018.gada beigās iztērēti 50,7 miljoni eiro

Kopumā 2018.gada budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sākotnēji bija ieplānoti 43 545 932 eiro, tomēr pagājušā gada oktobrī valdība pieņēma vairākus lēmumus, kā rezultātā no atsevišķu ministriju programmām uz programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika pārdalīts papildus finansējums 20,2 miljonu eiro apmērā. Tādējādi 2018.gadā līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija pieejami 63,74 miljoni eiro.

FDP apkopotā informācija liecina, ka 2018.gada pirmajā ceturksnī no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika piešķirti 943 916 eiro, otrajā ceturksnī - 1,61 miljons eiro, trešajā ceturksnī - 5,6 miljoni eiro, bet gada pēdējā ceturksnī - 50,7 miljoni eiro.

Tostarp Tieslietu ministrijai tika piešķirti 254 776 eiro pārskaitīšanai Aglonas bazilikas draudzei par faktiski paveiktajiem darbiem līdz 2018.gada 24.septembrim saistībā ar valsts nozīmes pasākuma - pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā nodrošināšanu. FDP piebilst, ka 2018.gada trešajā ceturksnī pāvesta vizītes nodrošināšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika piešķirti 738 605 eiro.

Tika atbalstīts arī IZM lūgums piešķirt 243 094 eiro, lai nodrošinātu finansējumu 40 000 eiro apmērā pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Augstskolu sporta savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas studentu izlases hokejā dalību 29.Pasaules Ziemas Universiādē Krasnojarskā no 2019.gada 2.marta līdz 12.martam un Latvijas studentu izlases basketbolā dalību 30.Pasaules Vasaras Universiādē Neapolē no 2019.gada 3.jūlija līdz 14.jūlijam. 203 094 eiro tika pārskaitīti biedrībai "Latvijas Tenisa savienība", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Federācijas kausa sacensību organizēšanu Latvijā no 2019.gada 9.februāra līdz 10.februārim.