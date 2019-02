Dž.D.Selindžera dēls sola publicēt tēva neizdotos darbus

1951.gadā tika publicēts vienīgais Selindžera romāns "Catcher In The Rye" ("Uz kraujas rudzu laukā"). Pēc romāna panākumiem Selindžers izdeva stāstu krājumu un vairākus garstāstus, taču 1965.gadā pārtrauca darbus publicēt un pazuda no sabiedrības acīm.