Latvijas florbolistes sagrauj Nīderlandi un kvalificējas pasaules čempionātam

Tādā veidā biļetes uz Neišateli iegūs divas komandas, bet kopumā Eiropu tur pārstāvēs desmit izlases kā arī mājinieces šveicietes. No Ziemeļamerikas kontinenta finālturnīram varēs kvalificēties viena komanda, bet no Āzijas un Okeānijas - četras.

Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs komandas sastāvā iekļāvis 20 spēlētājas - divas vārtsardzes, piecas aizsardzības spēlētājas un 13 uzbrucējas. Vislielākā pārstāvniecība ir no valsts vienpadsmitkārtējās čempionvienības Kocēnu "Rubenes" - piecas florbolistes. Četras spēlētājas ir no "Ķekavas", pa divām - no vicečempioņu komandas Rīgas NND un bronzas medaļnieču vienības "Ķekavas Bulldogs", bet viena - no Cēsu "Lekringa".