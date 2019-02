Rallijam Sarma 2019 pieteikušās 98 ekipāžas no 13 valstīm

Lai arī skatītāji ir ieraduši sagaidīt tik pusi no rallija ekipāžām un tad doties jau uz nākamo ātrumposmu, rallijs Sarma iesaka ieplānot arī rallijsprinta skatīšanos. Jo sevišķi ziemas rallijos tas ir tā vērts. Arī Sarmas rallijam ir pieteicies gana plašs un interesants dalībnieku skaits. Lai arī katrs ir pieminēšanas vērts, noteikti jāatzīmē ļoti ātrais Mareks Švarcs - Švampāns ar Subaru Impreza, ne mazāk ātrais Kārlis Nebars ar BMW 330 un Vigo Rubenis ar Subaru Impreza. Ja meklējam pārsteigumus, tad Sarmā debiju rallijsprintā piedzīvos citās autosporta disciplīnās labi zināmais Valters Bluķis. Zināšanai – rallijsprinta dalībnieki startēs tikai pirmajos sešos ātrumposmos un trasē dosies pēc rallija ekipāžām.

Rallija atklāšana pie Gulbenes Kultūras centra norisināsies 8. februāra vakarā, pulksten 19:00, bet pirmais no ātrumposmiem sāksies 9. februārī, 10:00 no rīta. Paredzams, ka pēdējais no ātrumposmiem noslēgsies ap pulksten 18:50, kam sekos apbalvošanas ceremonija pulksten 20:15 Gulbenes kultūras centrā.