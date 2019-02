Porziņģa jaunais komandas biedrs Dončičs gūst 35 punktus NBA mačā

Porziņģa jaunā komanda "Mavericks" izbraukumā ar rezultātu 111:98 pārspēja vienu no līgas vājākajiem klubiem Klīvlendas "Cavaliers".

Slovēnijas basketbolists trāpīja 9 no 14 divpunktu metieniem, 4 no 11 tālmetieniem un 5 no 7 soda metieniem.