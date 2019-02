"Nets" treneris: Kurucam neklājas viegli. Tomēr mēs viņu mīlam

"Kurucam neklājas viegli. Tomēr mēs viņu mīlam, un viņš ir liela daļa no tā, ko darām. Rodionam pašlaik ir jācīnās, viņam ir neliels debitanta sindroms. Viņam ir jāatgūstas, lai gan man joprojām patīk daudzas lietas, ko viņš dara," laikraksts "The New York Post" citē Etkinsona teikto.