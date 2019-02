Timmas un Strēlnieka pārstāvētā "Olympiakos" uzvar Freimaņa "Ifaistos"

No Latvijas basketbolistiem rezultatīvākais šajā mačā bija Timma, kurš 21 minūtes un 39 sekunžu laikā iemeta 11 punktus. Viņš grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, divus no pieciem trīspunktniekiem un vienu no diviem "sodiņiem".