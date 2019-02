“Rīgas Satiksme” atteikusies piedalīties “Škoda Transportation” augsta līmeņa vadības pārstāvju vizītē pie Ušakova

“Rīgas Satiksmes” transportlīdzekļu iepirkumu kriminālprocesa ietvaros notikušās kratīšanas Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova darba kabinetā un dzīvesvietā bijušas likumsakarīgas – vismaz tā domā pats Rīgas mērs: “Ja mēs runājam par to pašu izmeklēšanu, ja mēs runājam par to, kas ir noticis uzņēmumā, interese un jautājumi pret attiecīgi arī kapitāldaļu turētāja pārstāvi ir absolūti loģiskas. Šeit es varu atkārtot to, ko esmu teicis vakardien, runājot par KNAB darbinieku augsto profesionālo līmeni, bet šeit es atkal varu no savas puses atkārtot vēl vienu lietu: ka es neesmu darījis, neesmu veicis nekādas prettiesiskas darbības. To es zinu.”

KNAB darbinieki tiesas sankcionētu kratīšanu Rīgas mēra kabinetā veica nedēļu pēc tam, kad Ušakovs un viņa partijas biedri, esošais un bijušais domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāji Vadims Faļkovs un Vadims Baraņņiks tajā tikās ar skandālā jau decembrī ierautās “Škoda Transportation Group” pārstāvjiem un Čehijas vēstnieku.

Tikšanās laikā abas puses spriedušas, ka informācija par iespējamajiem likumpārkāpumiem “Rīgas Satiksmes” iepirkumu organizēšanā tām bijis šoks, un atminējās, ka pirmie “Škodas” trolejbusi Rīgā parādījās jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Parunāja arī par iespējamu “Škoda Transportation” servisa centra būvniecību Rīgā, par to, ka iepirkumu pārtraukšana var izraisīt “dažāda veida zaudējumus” abām pusēm un arī par Čehijas uzņēmuma iespēju piedalīties Rīgas sabiedriskā transporta iepirkumos nākotnē.

Jāpiebilst, ka “Škoda Transportation”, kuras komercdirektors Vladislavs Kozāks jau pusotru mēnesi ir apcietinājumā, gribēja tikties arī ar “Rīgas satiksmes” vadību, taču pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss no šīs iespējas atteicās.

Neilgi pirms čehu vizītes “Rīgas satiksme” bija nosūtījusi vēstules ar prasību mēneša laikā samaksāt līgumsodus par laikus nepiegādātajiem tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem. No Polijas “Solaris Bus & Coach” nepilnu miljonu eiro, bet no “Škoda Transportation” grupas uzņēmumiem kopā – vairāk nekā 5 ar pusi miljonus eiro.

"Mūsu primārais mērķis ir sagaidīt no viņiem rakstisku viedokli uz mūsu vēstuli gan par līgumsodiem, gan par avansiem, un tad mēs varam tikties un apspriest jau tehniskas detaļas. Iekams mēs šādu vēstuli neesam saņēmuši, es uzskatu, ka šī tikšanās ir nelietderīga, un arī valdes līmenī šāds lēmums ir pieņemts. (..) Mēs esam uzrakstījuši no uzņēmuma oficiālu vēstuli kapitāldaļu turētājam Ušakova kungam ar lūgumu paskaidrot, vai ir panākta kāda vienošanās vai kādi citi jautājumi, kas skar uzņēmumu, kas mums būtu jāzina. Jo galu galā pēc likuma ir tā, ka kapitāldaļu turētājs var pārņemt jebkuru lietu savā kontrolē no valdes un tādējādi pārņemt arī kādus konkrētus līgumu punktus, konkrētus nosacījumus un arī uzņemties par to atbildību,” stāsta RS pagaidu vadītājs Matīss.