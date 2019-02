Horoskopi visai nedēļai

AUNS Veiksmīga nedēļa, it sevišķi, ja esi plānojis pievērsties radošām vai sabiedriskām lietām. Tu labi sapratīsies ar apkārtējiem, viegli radīsi kopīgu valodu ar priekšniecību. Svarīgi mēģināt rūpīgāk sabalansēt profesionālo jomu un laulības dzīvi, lai mīļotais cilvēks nesāk izteikt pārmetumus par tavu pārlieko aizņemtību. Brīvdienās pratīsi mājās viest bezrūpību un vienlaikus romantisku noskaņu.

VĒRSIS Tu neapšaubāmi noskaņosies uzvarām! Ja reiz būsi ko apņēmies, tad neapšaubāmi kāroto arīdzan sasniegsi! Zināmu atbalstu tev svarīgo lietu īstenošanā var sniegt kolēģi vai pat radinieki. Rodoties kādiem sarežģījumiem, nezaudēsi savaldību, bet pirmkārt meklēsi konstruktīvu risinājumu, kuru arīdzan samērā ātri spēsi atrast. No darba brīvo laiku vislabprātāk pavadīsi ar ģimenes locekļiem.

VĒZIS Šoreiz panākumi mazāk būs atkarīgi no veiksmes, citiem blakus faktoriem, bet gan no tevis paša ieguldītā darba! Tieši tāpēc ir vērts būt maksimāli centīgam, ar pilnu atbildību uztvert savus profesionālos pienākumus. Nedēļas sākumā zvaigznes iesaka atturēties no valsts iestāžu apmeklējuma, grāmatvedības lietu kārtošanas. Tev šajā laikā labāk padosies tehniska rakstura pienākumi, saimnieciski jautājumi. Nedēļas vidus un izskaņa var būt īstais periods, kad tikties ar augstākstāvošajiem, risināt sasāpējušus jautājumus.