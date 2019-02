Kas jauns hokejā? Runā Matulis: NHL trešā zvaigzne - Bļugers

Atšķirībā no Balcera, pēc iemestajiem vārtiem Bļugera seju rotāja gana plašs smaids, atklājot, ka izskatīgajam debitantam trūkst viena priekšzoba. Hokeja profesionālim – špicka. Droši vien Tedis būtu gatavs ziedot vēl kādu zobu, lai tikai piepildītu savas dzīves sapni – spēlēt NHL un mest ripas sāncenšu vārtos. Amerikā vien viņš uz to gājis desmit (!) gadus, pirms tam gandrīz tikpat garu laiku trenējoties Latvijā, no piecu gadu vecuma Baldera Hokeja skolā.

Kā tad notika šī pierakstīšanās NHL? Tedis pats pie zilās līnijas bija izcīnījis ripu, iemeta to dziļāk uzbrukuma zonas stūrī, kur to dabūja Mets Kalens. Bļugers kā viesulis metās uz vārtu pusi, saņemot ļoti savlaicīgu piespēli no Kalena un kaut viņam no trim dažādām pusēm virsū nesās trīs “senatori”, izskatījās, ka viņš ir gatavs “nonest” jebkuru, kurš stāsies ceļā. To pat nebija vajadzības darīt – mūsu puika uzmeta tik fiksi un precīzi, ka noreaģēt nespēja nedz kāds no trim “senatoriem”, nedz Nilsons Otavas vārtos.