Atrasta pazudušā argentīniešu futbolista Salas lidmašīna

Anglijas premjerlīgas klubs Kārdifas "City" janvārī par kluba rekordsummu 15 miljoniem mārciņu (17 miljoniem eiro) iegādājās Francijas vienības "Nantes" 28 gadus veco uzbrucēju Salu. Savukārt 21.janvārī viņš ar mazu "Piper PA-46 Malibu" lidmašīnu devās no Nantes uz Kārdifu, tomēr tā pazuda no radariem aptuveni 20 kilometrus no Gērnsijas salas.