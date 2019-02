"Kreisais krasts" pievēršas regetonam

"Lai izkrāsotu ziemas drūmos vakarus, šoreiz mūsu mūzika ir radīta ar vasarīgu piegaršu. Šajā dziesmā mēs visi parādām savu daudzpusīgo personību un mēģinām apvienot to kopīgā skanējumā," teikts apvienības preses paziņojumā. "Šīs dziesmas tēma - paust savu attieksmi pret personīgo laiku un parādīt klausītājiem kā mēs to tērējam, kā arī izcelt mūsu unikalitāti un vienkārši radīt skaistu mūziku."

"Veidojot šo dziesmu, mēs vienkārši darījām to, kas mums patīk - taisīt labu mūziku, izbaudīt pašu procesu, un būt kopā ar klausītāju. Šī ir viena no tām dziesmām, kas lieliski atspoguļo mūsu attieksmi pret dzīvi, parāda kā mēs to baudām un varam nekautrēties parādīt, ka esam pret sistēmu," teikts paziņojumā.