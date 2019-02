Vēl aizvien straumētākā pašmāju dziesma - "Zemes stunda"

«Starptautiskās fonogramu industrijas federācijas (IFPI International Federation of the Phonographic Industry) apkopotā informācija par pieprasītākajiem nedēļas mūzikas ierakstiem Latvijas teritorijā šonedēļ atklāj to, ka vēl aizvien nemainīgi jau vairākas nedēļas pārliecinoši 1. vietā visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs ("Spotify", "Deezer", "Apple Music"...) atrodas repera Anša un Okartes skatuves dalībnieces Kristīnes Pāžes kopīgais singls "Zemes stunda".