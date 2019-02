"Latvijā dzīvoju jau četrus gadus un katru reizi, kad kaut nedaudz parunāju latviski, izjūtu prieku un arvien vairāk sajūtos kā "vietējā"." Studente no Krievijas portālam TVNET stāsta par to, kā atbrauca uz Latviju un nolēma mācīties valsts valodu.

No krievvalodīgajām valstīm uz Latviju atbraukušajiem studentiem noteikti būs jautājums: vai vērts mācīties latviešu valodu, ja valstī plāno dzīvot vien dažus gadus un vari brīvi sarunāties gan angļu, gan krievu valodā? Vairums no šīs domas atsakās, jo negrib tērēt ne laiku, ne naudu. Bet es - studente, kas no Krievijas atbraukusi mācīties Latvijā - nolēmu rīkoties citādi un censties iemācīties šo skaisto, taču sarežģīto valodu.