Iedzīvotāji 17 gadus nelikumīgi mitinājušies virs Akmeņu ielā esošā depo

Rīgas domē šodien, 4. februārī, tika spriests par to, kas notiks ar Akmeņu ielas 17. nama iedzīvotājiem pēc tam, kad tur esošais ugunsdzēsēju depo pārcelsies uz jaunām telpām. Patlaban VUGD pēc aiziešanas apņēmies iedzīvotājiem atslēgt siltumu, elektrību un visus citus komunālos pakalpojumus un nodot namu tā īpašnieka - Rīgas domes - pārziņā.

Kopš padomju laikiem ēkā atradušies 15 dienesta dzīvokļi, no kuriem deviņi esot apdzīvoti joprojām. Saskaņojot ar pašvaldību, 1993.gadā šai ēkai tika piemērots dienesta viesnīcas statuss un uz līguma pamata tur izmitināti dienesta darbinieki. Viesnīcas statuss tika anulēts 2002.gadā, un jau tobrīd tur tiesisks pamats atrasties bijis vien divu dzīvokļu iedzīvotājiem, taču tagad arī šie cilvēki tur vairs nedzīvojot.

Juridiski vērtējot, kopš 2002.gada nevienam no pašreizējiem nama iedzīvotājiem neesot bijušas tiesības tur atrasties.

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Andrejs Vasiļevskis norādīja, ka no VUGD puses gan iedzīvotāji, gan pašvaldība esot laikus informēta par to, ka depo tiks pārcelts uz jaunām telpām. "Līdz šim iedzīvotāji mums ir maksājuši uzturēšanas maksu par apkuri, kanalizāciju, ūdensapgādi. Taču atsevišķa īres vai nomas maksa viņiem nebija izdalīta," sacīja Vasiļevskis, norādot, ka dienests telpas atstāšot laika posmā no 1.marta līdz 1.aprīlim.