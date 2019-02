A post shared by Anastasija Sevastova (@nastysevastova) on Oct 22, 2018 at 10:49pm PDT

TVNET: Kā tu uztvēri to, ka Andis Juška atkāpās no amata, bet par Latvijas dāmu tenisa izlases kapteini kļuva Adrians Žguns?

Sevastova : Jā, viņš atkāpās. Es ar Andi par to runāju. Ir grūta situācija, bet viņš izdarīja pareizo izvēli. Viņš to izdarīja komandas labā. Andis izdarīja milzīgu darbu, lai mēs labi justos. Nebija viegli pērn turnīrā Tallinā (pārspētas Polijas, Austrijas, Turcijas un Serbijas tenisistes - aut.). Pēc tam viņš mums arī palīdzēja Krievijā - mēs uzvarējām! Viņš bija viens no labākajiem kapteiņiem, kāds mums bijis.

Sevastova: Šogad ir mērķis spēlēt labāk "Grand Slam" turnīros. Pirmajā turnīrā ("Australian Open" sasniegts astotdaļfināls - aut.) tas izdevās, nospēlēju labāk nekā pērn un pirms diviem gadiem. Vēlos labāk nospēlēt Indianvelsā un Maiami turnīros. Zinu, ka to varu. Protams, grunts - tas it kā ir viens no maniem mīļākajiem segumiem. Nospēlēt labāk Parīzē tiešām būtu labs mērķis. It kā man patīk tur spēlēt.... Mērķis ir labāk spēlēt lielajos turnīros, labāk tiem sagatavoties. Zinu, ka spēlēju labāk nekā pērn. Ir dažas lietas, kurās jau esmu kļuvusi labāka. Tad jau sezonas beigās redzēs - sanāca vai nē.