Anna Rozīte ceļojuma laikā Peru tikusi pie zarnu trakta infekcijas

“Stāvu inku templī un prātoju. Gandrīz trīs dienas no šā brauciena esmu pavadījusi Peru slimnīcā, jo tiku pie zarnu trakta infekcijas. Visticamāk, no ne pārāk kārtīgi mazgātiem augļiem vai dārzeņiem. Tagad jau esmu ierindā un ceļojums turpinās, bet pārņem tāda nožēlas sajūta, ka tik tālu braukts, plānots un sanāca atcelt vairākas absolūti unikālas pieredzes, ko var piedzīvot tikai Peru. Bet no otras puses - ir sajūta, ka viss notiek tā, kā jānotiek. Laikam jau taisnība, ka cilvēks plāno un Dievs dara,” publiski atklāja Rozīte.