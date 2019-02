Par zēna notriekšanu tiesa bijušajam policistam piemēro cietumsodu

Apgabaltiesa lieta skatīja arī pērn, kad piemēroja Roščinam divus gadus aiz restēm, taču bijušais policists šo spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), kas apgabaltiesas spriedumu atcēla un nodeva atkārtotai izskatīšanai.

AT spriedums tika pamatots ar to, ka apelācijas instances tiesa, vērtējot lietas materiālus, neievēroja vairākas Kriminālprocesa likuma normas, tostarp pienācīgi nepārbaudīja visus aizstāvības iesniegtos pierādījumus, norādīts publiski pieejamajā AT spriedumā.