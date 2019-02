Pūce: Ušakovam bija pienākums uzraudzīt "Rīgas satiksmes" lielos iepirkumus

Pūce šorīt skaidroja, ka saskaņā ar likumu Ušakovam, izvēloties neveidot RS padomi, tās statūtos bija jāparedz noteikti uzraugoši pienākumi, kas viņam kā dalībniekam pašam būtu jāveic, taču viņš šos pienākumus ir izvairījies noteikt. "Tagad mums [VARAM] ir jāpārliecinās, vai viņš [Ušakovs] šos pienākumus pēc būtības ir veicis. Pieejamie protokoli rāda, ka viņš to nav darījis. Tas ir tiešs likuma pārkāpums," uzsvēra ministrs, piebilstot, ka par to tagad tiek gaidīti Rīgas mēra paskaidrojumi.

Ministrs norādīja, ka RS ir uzņēmums ar ļoti lielu kredītportfeli, un ievērojamu daļu no naudas tas aizņēmies tādās starptautiskās finanšu institūcijās kā Eiropas Rekonstrukciju un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka. "Šīs bankas parasti savos kredītlīgumos uzliek nosacījumu, ka, ja to aizdotā nauda ir bijusi iesaistīta koruptīvā darījumā, tad visu to naudu banka ir tiesīga nekavējoties atprasīt. Un mēs šajā gadījumā runājam par simtiem miljonu eiro, ko, pateicoties šiem korupcijas gadījumiem, varētu uzreiz atprasīt," skaidroja Pūce.