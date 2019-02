Pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis pēc diviem uz sauszemes Klusā okeāna Hiva Oa salā Franču Polinēzijā pavadītiem mēnešiem šajā vakarā ap plkst. 19.30 pēc Latvijas laika atgriezīsies savā airu laivā un turpinās ceļu uz Kērnsu Austrālijā. Uz klāja ir airi, eksotiski augļi, sīpoli, ķiploki, medus, audiogrāmatas un dažādas citas nepieciešamās lietas. Kārļa nākamais pieturas punkts būs 26 km² lielā Tuvalu valsts, kas atrodas arhipelāgā, kuru veido pieci atoli un četras salas. Taisnā līnijā no viņa šā brīža atrašanās vietas tā ir aptuveni 4600 kilometru jeb 90 dienu attālumā.

Kārļa Bardeļa ceļošanas pieredzes bagāžā ir daudz dažāda veida ceļojumu. Viņš slēpojis pa polāro loku, ar skrituļslidām no Nordkapa Norvēģijā šķērsojis Eiropu līdz Gibraltāram, ar velosipēdu stindzinošā salā devies no Rīgas uz Soču olimpiskajām spēlēm un ar šo pašu airu laivu kopā ar domubiedru Gintu Barkovski - no Ludericas (Namībija) pāri Atlantijas okeānam uz Rio Olimpiādi.