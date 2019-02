Gobzemes kāršu namiņš joprojām brūk

Sena tautas gudrība vēsta: kas augstu kāpj, tas zemu krīt. KPV LV gāztā vadoņa kontekstā, protams “augstu kāpj” drīzāk jāizmanto kā metafora, tomēr kritiens no ilūzijām par absolūtā balsu vairākuma iegūšanu vēlēšanās, valdības izveidošanas sapņiem un momentālas valsts glābšanas no visa sliktā, līdz pat izslēgšanai no paša pārstāvētās partijas, bija iespaidīgs.