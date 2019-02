Noskaties: filmas "No Ghetto uz Olimpiādi" treileris

"Rīga Ghetto Basket" kodols: Agnis Čavars, Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis un Edgars Krūmiņš ir 3x3 basketbola zvaigznes pasaules mērogā, par spīti tam, ka pirms pāris gadiem katrs no viņiem tika norakstīts kā nederīgs. "Viņi ir atgriezušies no mirušajiem" saka R. Elbakjans.

"Ghetto Games" jaunā dokumentālā filma "No Ghetto līdz Olimpiādei", kas stāsta par vienu no jaunā olimpiskā sporta veida 3x3 basketbola pasaules labākajām komandām - "Ghetto Basket" un Latvijas izlases spēlētājiem - Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu - pirmizrādi piedzīvos 5. martā "Kino Citadele". Savukārt, Latvijā vairāk kā 150 vietās - no 26. marta.