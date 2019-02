Kas ir šis skandalozais nams, kurā mitinās Ušakovs?

Tomēr ierēdņa dzīve elegantajā namā nebija ilga – portālā Nekropole.lv paustā informācija liecina, ka Silarājs 1940. gada 9. augusta rītā izgāja no savas mājas Bergenas ielā 6 un pazuda. Pēcāk viņa mirstīgās atliekas atrastas Beberbeķu mežā, kur bija aprakti čekas upuri.

Jēkabs Silarājs (1989-1941) Ulmaņlaikā bija Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieks, Interpola viceprezidents. Kad 1940. gada 9. augustā (4 dienas pēc Latvijas pretlikumīgās inkorporācijas PSRS) devās no Bergenas 6 uz darbu, čekisti Silarāju nolaupīja un vēlāk noslepkavoja. pic.twitter.com/bv1t8wd15i

Čekistu mednieks apgalvo, ka vācu reiha okupācijas laikā Rīgas Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 1942. gada 20. maijā nodibināja aizgādību par mirušā Jēkaba Silarāja īpašumu. Tomēr pēc PSRS okupācijas no 1944. gada 15. oktobra Bergenas ielā 6 tika ierīkota PSRS bruņoto spēku pretizlūkošanas nodaļa. Kā apgalvo Čekistu mednieks, Jēkaba Silarāja namu PSRS armija 1945. gadā izlaupīja.

Staļina rajona TDP izpildu komitejas 352. pārvaldnieka Rūdolfa Kalniņa 1945. gada 23. maija akts kara prokuroram (LNA LVA 270. f., 1s. a., 170. l., 6. lpp.) liecina, ka no 1944. gada 15. oktobra Bergenas ielā 6 atradās PSRS bruņoto spēku pretizlūkošana. Vai jau ir kas mainījies? pic.twitter.com/nLX4P8Xm8J

Savukārt Facebook lietotāja Marija Pavlovska vēsta, ka 2010. gadā namu tiesu izpildītājs atņēma kādam īpašniekam vārdā Jānis un pārdeva to Swedbank. Nekustamā īpašuma – mājas un 2132 kvadrātmetrus plašā zemesgabala vērtība ir 190 000 lati jeb 270 345 eiro. Ušakovs māju ir iegādājies pagājušajā gadā no Vācijas pilsoņa Jorga Tumata, kurš savulaik ir strādājis AS “Latvijas Gāze”.