Bažās par patriotisma izpausmju ierobežošanu Saeimas komisija "pietur" izmaiņas likumos par valsts ģerboni un himnu

Saeimas Juridiskā biroja pārstāve Lilita Vilsone komisijas deputātiem norādīja, ka grozījumi likumā par valsts ģerboni skartu valsts pārvaldes iestādes, kas nepamatoti to izmanto vai arī izmanto nepareizu tā veidu, piemēram, mazā ģerboņa vietā izmantojot lielo ģerboni. Tāpat likuma grozījumi noteiktu, ka juridiskas vai fiziskas personas var saņemt sodu par to, ka ar valsts ģerboni maldina citus par savu statusu.

Grozījumi paredzētu, ka soda apmērs par šādiem pārkāpumiem būtu līdz 56 naudas soda vienībām. Ja likumu pārkāptu valsts pārvaldes iestāde, tad sods būtu jāmaksā tās vadītājam no saviem līdzekļiem.

Deputāte Inese Lībiņa-Egnere (JV) Juridiskā biroja pārstāvei vaicāja, vai Latvijas ģerboni ļauts izmantot dekoratīvos nolūkos, piemēram, karināšanai mājās pie sienas. Vilsone skaidroja, ka nav tiesību normu, kas privātpersonām aizliegtu valsts ģerboni izmantot dekoratīvos nolūkos un to ražošana ir noteikta Ģerboņu likumā.

Starp komisijas deputātiem neizcēlās diskusijas par to, pirms kādiem pasākumiem nepieciešams atskaņot Latvijas himnu, kā arī neviens no deputātiem nepauda viedokli, ka himna būtu jāatskaņo kādā noteiktā izpildījumā. "Mēs šobrīd te radām problēmu. Būs precedenti, ar kuriem valsts būs spiesta cīnīties, bet valsts prestižs no tā tikai pasliktināsies," sacīja komisijas deputāts Gundars Daudze (ZZS).