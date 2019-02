Lielākā daļa pārdoto Toyota RAV4 ir ar hibrīddzinēju

Toyota RAV4 ir pērn pasaulē pārdotākais automobilis SUV segmentā, arī WESS Motors autosalonos pieejams jaunākais piektās paaudzes RAV4, kas aizsāk jaunu SUV veiktspējas, spēju un drošības laikmetu. Toyota RAV4 ir viens no populārākiem Toyota auto modeļiem Latvijā, tā pārdošanas apjoms pērn veidoja vairāk kā 21% no kopējiem WESS Motors jaunu Toyota automobiļu pārdošanas apmēriem. Pērn pārdoti 304 jauni Toyota RAV4 automobiļi, kas ir par 4,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā - no tiem vairāk kā puse jeb 190 auto bija ar hibrīda dzinēju. Šobrīd Toyota RAV4 hibrīda pārdošanas apmēri veido jau turpat 63% no kopējiem RAV4 pārdošanas apmēriem, kas liecina par to, ka pircēji priekšroku dod videi draudzīgākiem auto risinājumiem.