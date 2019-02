Tapis grupas “Bad Habits” videoklips

Sadarbībā ar Filmēšanas grupu: Operatoru Jāni Jurkovski, Ermīnu Balto, Kristapu Dzeni. Gaismas mākslinieku Pēteri Skujiņu. Mākslu: Jāni Auniņu. Vizāšisti Daci Kļaviņu. BBRental, Cinevera.lv, Bāru Cloud Nine, Rocketbean Roastery , Mans drēbju skapis - tapa grupas jaunā singla “Great White Night” videoklips, kura pamatā ir stāsts par divu cilvēku līdz galam neizdzīvotu mīlestību. Alkām, kaisli, ilgošanos, vienaldzību un reizē patiesu aizraušanos. Aktieris Aksels Aizkalns un aktrise Ieva Florence izdzīvo šo divu cilvēku atkalsatikšanos un nepārvaramu vēlmi būt vienam ar otru kopā, lai gan zina, ka tas nebūt nav iespējams nākotnē, jo mīlestība citreiz ir tik spēcīga, ka var būt naidīga vienam pret otru. Tā var arī nogalināt. Viņi satiekas dejā, kur atkal no jauna var viens otru mīlēt, bet dejai beidzoties viņi no jauna sķiras. Kāpēc mīlot citreiz kopā būt nav iespējams? ( Mūsu izvēle, ego, kas cits…)