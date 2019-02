Edgars Pukinsks: Latvijas futbola dzīvi šobrīd būvējam faktiski no jauna

- Latvijas futbolā šobrīd rit pārmaiņu process un mainās visa sistēma, tādēļ, nenoliedzami, ir arī spēcīgas emocijas. Gan pozitīvas, gan negatīvas. Galu galā – atcerēsimies, ka mūsu valsts futbola saimniecībā daudzas lietas nebija mainījušās gandrīz ceturtdaļgadsimtu. Domāju, ka emocijas, dažādi viedokļi ir daļa no pērn iesāktā pārmaiņu procesa. Nevar gribēt, lai pēc 25 gadiem sāktās izmaiņas tiktu pieņemtas dažu mēnešu laikā. Faktiski mēs šobrīd būvējam vietējo futbola dzīvi no jauna, lielu uzsvaru liekot uz godprātīgu, caurskatāmu līdzekļu pārvaldību un jaunu finanšu partneru piesaisti. Mēs cieši sadarbojamies ar Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA) un Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA), jo vēlamies atgūt fokusu uz futbolu un starptautiska līmeņa attīstību. Starptautiskās organizācijas sniedz lielu atbalstu pārmaiņu ceļā gan finanšu ziņā - no tām nāk 90% mūsu budžeta -, gan arī morāli - ar ieteikumiem un padomiem.