"The New York Post": Jānis Porziņģis Ņujorkā vēlējās karaļvalsti

Atsaucoties uz pietuvinātu avotu, "The New York Post" ziņo, ka Porziņģis vēlējies, lai tiktu aizmainīts uz Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs", Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets", Losandželosas "Clippers" vai Toronto "Raptors". Ar vienu no šīm komandām Porziņģis vēlējies noslēgt ilgtermiņa līgumu. Tiesa, Latvijas basketbola talants nonāca Dalasas "Mavericks" komandā.