Marihuānas smēķētājiem varētu būt lielāks spermatozoīdu skaits, tomēr ir viens āķis

Lai arī pētījumu par marihuānas un auglības saistību nav daudz, tomēr dažos no tiem noskaidrots, ka marihuāna patiesībā var negatīvi ietekmēt spermas kvalitāti. Savukārt cigarešu smēķēšana ir pamatīgs drauds ne vien vīriešu, bet arī sieviešu auglībai.

“Mēs divus mēnešus pavadījām pārbaudot, vai pētījumā kaut kas nav nogājis greizi, jo pētījuma rezultāti mūs pamatīgi pārsteidza,” komentēja viens no pētījuma autoriem Horhe Čavarro.

Zinātnieki starp izpētīja vairāk nekā 650 vīriešu (gandrīz visi vīrieši bija izglītoti baltie ar vidējo vecumu 36 gadi) spermas paraugus un aptaujas atbildes par viņu veselības stāvokli. Visi šie dalībnieki no laikaposmā no 2000. līdz 2017. gadam apmeklēja ārstu, lai risinātu auglības problēmas. Lielākajai daļai vīriešu spermatozoīdu skaits bija normāls, kas liecina par to, ka auglības problēma slēpās kaut kur citur.