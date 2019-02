Kad Jenss iznirst no meža Luksemburgas nomalē...

Caurvijot tēmu par iederēšanos, no satricinoša ievada līdz pārsteidzošam noslēgumam tajā saplūst fantāzija un realitāte.

Filma vēsta par brīdi, kad ražas novākšanas sezonas vidū mežonīga paskata Jenss iznirst no meža Luksemburgas nomalē. Šim vācu svešiniekam ir kas slēpjams. Viņš meklē darbu netālu esošajā ciematā, taču lauksaimnieki ir aizdomīgi pret vīrieti. Pienāk vakars un viņš satiek mēra nevaldāmo meitu Lūsiju, kura palīdz svešiniekam iejusties jaunajā kopienā. Jensam tiek piedāvāts darbs saimniecībā un piekabe, kurā dzīvot. Laika gaitā vīrietis tiek iesaistīts visā, kas notiek ciematā, un vietējie iedzīvotāji vēlās, lai viņš kļūtu par īstu kopienas locekli. Tomēr Jensa identitāte joprojām šķiet neskaidra, un pats bēgošais noziedznieks sāk nojaust, ka arī ciemata iedzīvotājiem ir pāris noslēpumu.

FOTO: kadrs no filmas

Provokatīvas lauksaimnieku sievas, pazudis iedzīvotājs, kārba pilna ar savādiem kailfoto un biedējošākais skrējiens caur kukurūzas lauku kopš lidmašīnas uzbrukuma Kerija Grānta varonim Alfrēda Hičkoka filmā “Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem”. Turklāt papildus meistarīgi būvētajai noslēpumainībai un spriedzei filma aktualizē vairākus sabiedrībā nozīmīgus jautājumus, tostarp savas identitātes meklējumus. Režisors atzīst, ka filmas scenāriju sācis rakstīt brīdī, kad Eiropā sākās migrācijas krīze: “Es domāju, ka šobrīd visā pasaulē identitāte ir ļoti spēcīga tēma, it īpaši Eiropā. Mēs visi ar to cīnāmies un īsti nezinām, kā tikt galā. Vai mēs esam laimīgi, ka lepojamies ar savu identitāti vai arī tas ir kaut kas, no kā mēs labprātāk atbrīvotos?” (Film Doo)