Zinātnieki: sieviešu smadzenes ir trīs gadus jaunākas nekā vīriešu

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, zinātnieki izpētīja gandrīz 200 pieaugušo smadzeņu uzņēmumus, īpaši meklējot smadzeņu vielmaiņas ātrumu, kas līdz ar gadiem mēdz kļūt lēnāks. Balstoties uz šī vielmaiņas ātruma, noskaidrojās, ka sieviešu smadzenes ir vidēji trīs gadus bioloģiski jaunākas nekā tāda paša vecuma vīriešu smadzenes.