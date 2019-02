No baisa grausta par modernu džungļu villu: elegants nams Austrālijā

Mājas augšstāva priekšējā daļā atrodas divas guļamistaba, vannasistaba, bet vecāku guļamistaba - mājas aizmugurē. Abas bērnu guļamistabas atrodas viena otrai blakus un ir sasniedzamas no oriģinālās mājas ieejas. Abām istabām ir plaši atveramas bīdāmās durvis, kas atvērtā veidā apvieno abas istabas un pārvērš telpu par milzu spēļu istabu. Ņemot vērā, ka māja atrodas uzkalnā, dzīvojamā zona ir sasniedzama no pagalma puses, bet guļamstāvs – no ielas puses.