Dainis Dukurs par Priedulēnas karjeras beigām: Dzīve nesastāv tikai no sporta

"Lelde olimpiskajās spēlēs startēja ar sarautām krusteniskajām saitēm. Olimpiādē viņa izdarīja daudz, izcīnot septīto vietu. Pēc tam viņa iestājās augstskolā Šveicē un to ar aktīvo sportu ir grūti savienot, tāpēc pieņēma lēmumu beigt karjeru. Turklāt šī gada Eiropas čempionātu no Kēnigszē trases, kas Leldei ļoti patīk un kur viņa sasniegtu labus rezultātus, pārcēla uz Īglsu," izteicās Dukurs.

"Mēs par to jau bijām runājuši. Lelde gribēja labi nobraukt Eiropas čempionātā, taču to pārcēla uz citu trasi, bet Kēnigszē viņai būtu labs rezultāts. Viņai stimuls braukt vairs nebija tikt liels, turklāt to ir ļoti sarežģīti apvienot ar mācībām, jo tas aizņem daudz laika," skaidroja Dukurs.

"Ir žēl, ka Lelde noslēdza karjeru, taču dzīve nesastāv tikai no sporta. Arī tam pienāk gals. Viņa jau no paša sākuma interesējās par duālu karjeru - sports un izglītība, bet realitātē to ir ļoti grūti apvienot," atzina Dukurs. "Priedulēna jau iepriekš pretendēja uz iestāšanos šajā Šveices augstskolā, tomēr viņu nepaņēma, bet pēc tam jau paši piedāvāja. Bija nosacījums, ka īsā laikā Leldei jāapgūst franču valoda, kas arī izdevās. Uzskatu, ka viņas izvēle ir pareiza, jo nekas labs neizdosies, ja katrai no lietām spēj veltīt tikai 50% uzmanības."