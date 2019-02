Ministri tuvplānā. Šuplinska: "Atbildīgāk izvēlēties savu nākotni"

Paralēli ir [programma] “skola 2030”, kurā tomēr ir mazliet cita nostāja pret valodu standartu un pret to, kā valoda vispār tiek apgūta, un pret to, kā valoda tiek traktēta. Ja mēs runājam par šo vienoto skolu, tad pāreja (uz kompetenču pieeju mācību saturā – red.) principā nodrošina to, ka bērniem, kas nāk no ģimenēm, kur runā citās valodas, tas ir vienkāršāk. Viņi adaptējas krietni ātrāk latviskajā dzīvesziņā un latviešu valodā.