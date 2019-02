Starptautiskā pētījumā noskaidros 4. klašu skolēnu sasniegumus matemātikā un dabaszinātnē

IEA TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) pētījumā skolu direktori, skolotāji, skolēni un vecāki lūgti aizpildīt anketas par mācību kvalitāti, par mācīšanās pieredzi skolā un mājās, skolēni pildīs arī dažādus uzdevumus saistībā ar matemātiku un dabaszinātnēm. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēs 4792 skolēni no 4. klasēm. Pētījumu IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts.